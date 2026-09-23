По информации источника, "Ордабасы" интересуется полузащитником Далером Кузяевым. Сообщается, что в ближайшее время клуб рассчитывает провести переговоры с игроком и его окружением.
На данный момент "Ордабасы" лидирует в чемпионате Казахстана и опережает "Кайрат" на 4 очка.
В июне Кузяев покинул "Рубин" в связи с истечением срока контракта и находится в статусе свободного агента. В составе казанской команды 33-летний хавбек провел 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24
Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана
Далер Кузяев может перейти в казахстанский клуб.
Фото: ФК "Рубин"