Орлов выделил уязвимую зону у "Краснодара" перед матчем с "Зенитом"

"Хорошим сюрпризом будет для "Краснодара", если 10 октября в составе "Зенита" на поле выйдет Вендел. Потому что у "Краснодара" провал в центре поля.
Там Кривцов заменил Сперцяна, и он был связующим звеном [до травмы]. Еще Аугусто есть полузащитник. Еще Черников есть — тяжеловес. Он старается, но есть потолок его возможностей с точки зрения организации игры и остроумных передач", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Вендел получил повреждение в 5-м туре РПЛ против московского "Спартака" (0:2) и не выходил на поле с 23 августа. В этом сезоне бразильский полузащитник провел 6 матчей за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.
Игра между "Краснодаром" и "Зенитом" в рамках 10-го тура состоится 10 октября. Поединок пройдет в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.