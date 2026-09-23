Пресс-служба "Зенита" опубликовала имена претендентов на приз лучшему игроку по итогам сентября. В число номинантов вошли нападающие Александр Соболев и Максим Глушенков, вингеры Педро и Луис Энрике, хавбеки Амир Мусаев и Александр Ерохин, а также защитник Кевин Андраде.
В 9 прошедших турах петербургская команда набрала 18 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. После международной паузы сине-бело-голубые сыграют на выезде в рамках 10-го тура против "Краснодара". Матч пройдет 10 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Ерохин вошел в число претендентов на приз лучшему игроку "Зенита" в сентябре
Петербурский клуб объявил номинантов на награду лучшему игроку месяца.
Фото: ФК "Зенит"