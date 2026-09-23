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Салтыков рассказал, каково было играть против "Локомотива"

Игрок "Крыльев Советов"Никита Салтыков ответил на вопрос, каково было выйти против "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Да не то чтобы сложно — скорее непривычно. Потому что еще недавно вместе тренировались, общались каждый день, а сейчас уже друг против друга играем.

Но на поле это все забывается", - сказал Салтыков.

10 сентября Никита Салтыков продлил контракт с "Локомотивом" и ушел в аренду в "Крылья Советов" до конца нынешнего сезона. Новый договор с 22-летним полузащитником будет действовать до лета 2029 года.

В рамках 9-го тура РПЛ "железнодорожники" принимали у себя дома самарскую команду. Игра проходила на "РЖД Арене" и завершилась вничью - 1:1. Салтыков вышел на поле на 46-й минуте и отличился голевой передачей.

Источник: "СЭ"

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