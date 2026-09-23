Матчи Скрыть

В "Динамо" ответили, в чем отличие нынешней команды от тех, что были при Карпине и Личке

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос об отличиях в игре команды от прошлых версий.
Фото: ФК "Динамо"
"Сложно ответить, потому что смотрю игру с трибуны. Я не тренер.

Вижу, что сейчас у команды есть ярко выраженный, атакующий, интенсивный и прессингующий стиль. Мне это нравится. И еще есть результат.

Не сравниваю эту команду с прошлыми", - сказал Пивоваров.

Этим летом главным тренером "Динамо" был назначен Сандро Шварц. Под его руководством московская команда набрала 19 очков в прошедших турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице. При немецком специалисте бело-голубые одержили шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится