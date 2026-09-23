В "Динамо" ответили, в чем отличие нынешней команды от тех, что были при Карпине и Личке

Вижу, что сейчас у команды есть ярко выраженный, атакующий, интенсивный и прессингующий стиль. Мне это нравится. И еще есть результат.
Не сравниваю эту команду с прошлыми", - сказал Пивоваров.
Этим летом главным тренером "Динамо" был назначен Сандро Шварц. Под его руководством московская команда набрала 19 очков в прошедших турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице. При немецком специалисте бело-голубые одержили шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.
Источник: Sport24