«Футбол без ВАР – это круто!». Адиев раскритиковал современную систему видеповторов

Российский тренер Магомед Адиев в разговоре с Rusfootball.info высказался об отсутствии системы ВАР в Белоруссии.

Фото: ФК "Крылья Советов"

«Вообще я был ярым сторонником введения ВАРа в футбол, так как современные технологии уже давно вошли во все сферы жизни. Считал, что футбол станет чище, а система будет помогать арбитрам. Но поработав в Белоруссии, могу сказать, что футбол без ВАР – это круто!

Сейчас данная система не используется в местном первенстве, однако, в ближайшее время ВАР появится и там. Адиев в Белоруссии работал с клубом «МЛ Витебск».Лично я вспомнил те старые добрые времена, когда в футболе было меньше пауз, больше борьбы и эмоций. Понятно, что без ВАР у судей намного больше шансов на ошибку, но зато это тот настоящий футбол, а не тот, что мы имеем сейчас. Практически каждое касание наказывается карточкой. Местами доходит до смешного», - сказал Адиев.Система ВАР в чемпионате России была впервые опробована в 2019 году.