Мохамед Конате: один раз перед матчем президент "Урала" сказал, что убьет меня, если забью гол

Экс-форвард "Урала" Мохамед Конате, ныне защищающий цвета "Химок", рассказал об опыте общения с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым.
Фото: РИА Новости
Конате спросили, запомнил ли он, как мотивировал футболистов Иванов. Форвард в ответ рассказал историю, свидетельствующую о теплом отношении президента "Урала" к игрокам команды. Также он сообщил, что Иванов способен жестко раскритиковать футболистов за ошибки.

"У меня день рождения 12 декабря, и как-то раз я остался в этот день в Екатеринбурге совсем один. Все ребята разъехались по отпускам, и мне было очень одиноко. Но Григорий Викторович отправил ко мне нашего переводчика Андрея, с которым передал праздничный торт, а затем позвонил мне и поздравил, так что Иванов — топ! Когда в последний раз играл против "Урала" в составе "Химок", он подошел ко мне и сказал: "Если сегодня выйдешь на поле, забивать нам не надо. Сделаешь это — я тебя убью". (Смеется.) <...> Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь", - рассказал Конате.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Конате принял участие в 23 матчах, забил два гола и сделал две голевые передачи.

"Химки" пребывают на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко. "Урал" - 12-й (31 очко).

Источник: Матч ТВ

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Теги: Конате Химки Урал Иванов Г
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