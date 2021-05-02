По данному вопросу высказался спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.
"Наша цена за Хвичу — 30 миллионов евро", - заявил Яровинский.
Указывается, что с конкретным предложением к "Рубину" по трансферу Хвичи обратились уже несколько топ-клубов Европы.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги 20-летний Кварацхелия провел 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Контракт Хвичи с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.
"Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России (49 очков).
Источник: Eurostavka
В "Рубине" назвали сумму, за которую готовы продать Кварацхелию
В "Рубине" раскрыли сумму, за которую готовы продать полузащитника Хвичу Кварацхелию.
Фото: РПЛ
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