"Спартак" отреагировал на обращение ЦСКА в РФС публикацией фотографии со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом

Ранее стало известно, что руководство ЦСКА направило в Российский футбольный союз письмо с просьбой дать оценку публикациям клубного твиттера "Спартака" после матча 27-го тура РПЛ между командами. Дерби завершилось победой подопечных Доменико Тедеско со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Джордан Ларссон на 52-й минуте встречи.
https://t.co/3l0zjNmx3Q pic.twitter.com/oeXTWYwUgi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 2, 2021
Красно-синие занимают шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 очков после 28 игр. Следующую встречу подопечные Ивицы Олича проведут 8 мая с "Краснодаром", который возглавляет бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.
ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку постам "Спартака" в Twitter в день дерби (фото)