"У нас есть шансы на Лигу чемпионов", - приводит слова Промеса "Чемпионат".
По итогам 28-и туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" под руководством Доменико Тедеско располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 53 очка. Занимающий третье место "Локомотив" отстает от красно-белых на 1 балл.
"Спартаку" в двух последних турах будут противостоять "Химки" (дома) и "Ахмат" (в гостях), а "железнодорожники" сыграют с московским "Динамо" (на нейтральном поле) и "Уралом" (дома).
Промес заявил, что у "Спартака" есть шансы на Лигу чемпионов
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после победы в матче 28-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:1) поделился мнением о шансах красно-белых на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Фото: РПЛ
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