СМИ: "Спартак" проведет первый сбор в Москве или Австрии

Стали известны предварительные планы московского "Спартака" на летние тренировочные сборы для подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, игроки красно-белых выйдут из отпуска 15 июня (сборники в это время будут играть на чемпионате Европы-2020), после чего начнется первый сбор. Он пройдет или в Москве, или в Австрии.

Отметим, что команда будет проводить тренировочные сборы под руководством нового главного тренера. Нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона по семейным обстоятельствам.

Напомним, что проект структуры календаря, который был принят зимой общим собранием РПЛ, но отправлен на доработку исполкомом, предусматривает старт нового чемпионата 25 июля.

По итогам 28-и туров РПЛ "Спартак" располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 53 очка. Занимающий третье место "Локомотив" отстает от красно-белых на 1 балл.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Спартак
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