В "Динамо" считают, что Комличенко следует на какое-то время сменить обстановку, чтобы получать больше игровой практики и обрести уверенность в своих силах.
Рассматриваются варианты в РПЛ и зарубежных лигах. К игроку уже есть определенный интерес, но до предметных переговоров дело еще не дошло.
Отметим, что контракт Комличенко с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 24 матча и забил четыре гола.
"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В запасе московской команды 46 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Динамо" намерено отдать Комличенко в аренду
"Динамо" готово отдать в аренду форварда Николая Комличенко.
Фото: "Динамо"
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