В "Крыльях Советов" отреагировали на неполучение от РФС лицензии на участие в РПЛ

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал решение РФС о невыдаче самарскому клубу лицензии, которая позволяет участвовать в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Крылья Советов"