"Прежде чем что-то комментировать, нужно для начала полностью ознакомиться с нашими недостатками, чтобы понимать степень и уровень проблем. Будем работать, будем устранять. Уверен, что все недостатки исправим.
Может получиться так, что "Крылья" из-за этих недостатков не примут участия в РПЛ? Я надеюсь, что такого не будет. Изначально было ясно, что лицензирование в этом году будет серьёзным. Это было сказано на всех уровнях. Я обращал внимание, что к этому надо относиться серьёзнее. Вот некий промежуточный результат, к счастью, не финальный. Будем работать", - приводит слова Калакуцкого "Чемпионат".
Напомним, что "Крылья Советов" на данный момент являются единственной командой Футбольной национальной лиги, которая завоевала путевку в высший российский дивизион на следующий сезон. Помимо самарского клуба лицензию для участия в РПЛ не получили претендующие на повышение в классе "Оренбург", "Торпедо Москва", "Нефтехимик", "Алания Владикавказ" и "Балтика". Клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания до 12 мая, когда и состоится заседание апелляционного комитета.
Сегодня, 5 мая, "Крылья Советов" обыграли московский "Спартак-2" со счетом 2:0 (дубль оформил нападающий Иван Сергеев) и стали чемпионами ФНЛ.
https://www.rusfootball.info/pliga/1146642653-krylya-sovetov-orenburg-alaniya-i-baltika-ne-poluchili-licenzii-dlya-rpl.html
"Крылья Советов" победили "Спартак-2" и стали чемпионами ФНЛ сезона-2020/2021
Сергеев оформил дубль в ворота "Спартака-2" и побил бомбардирский рекорд Федькова для вторых дивизионов
В "Крыльях Советов" отреагировали на неполучение от РФС лицензии на участие в РПЛ
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал решение РФС о невыдаче самарскому клубу лицензии, которая позволяет участвовать в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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