Ранее председатель экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил о проведении служебной проверки в отношении Васильева. По мнению ЭСК, рефери допустил грубейшую ошибку в матче 28-го тура чемпионата России "Ротор" - "Ахмат" (1:0), не назначив 11-метровый удар в ворота волгоградской команды. До окончания проверки арбитр будет отстранен от работы на матчах РПЛ.
По информации источника, важным критерием при проверке Васильева станет полиграф. Станиславу будет предложено пройти тест на детекторе лжи. Если судье его провалит или откажется от его прохождения, ему будут грозить более серьезные санкции.
Источник: "РБ Спорт"
Судья Васильев отстранен от работы на матчах РПЛ
Арбитр Федотов: судью Васильева надо звать на полиграф
СМИ: отстраненному судье Васильеву предложат пройти тест на полиграфе
Временно отстраненному арбитру Российской Премьер-Лиги Станиславу Васильеву будет предложено пройти тест на полиграфе.
Фото: "Спорт-экспресс"
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