- Легкой прогулки у "Спартака" точно не будет, но красно-белые сильнее "Химок" во всех позициях. "Химки" и так должны были биться, но поскольку есть три команды, которые, вполне возможно, дополнительно простимулируют "Химки", они завтра могут убиваться на поле, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
В матче 29 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" принимает на своем поле подмосковные "Химки". Красно-белые претендуют на попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов, их соперниками в борьбе за второе место в чемпионате являются "Локомотив", "Рубин" и "Сочи"
Червиченко: легкой прогулки у "Спартака" не будет. Есть три команды, которые могут простимулировать "Химки"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 29 тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с "Химками".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!