- Ключевой момент этого сезона - отставка Рахимова, потому что при нем у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда. Наверное, я первый человек, который это говорит, но это так и есть, - передает слова Беленова "Спорт-Экспресс".
"Уфа" по итогам сезона-2020/2021 Российской премьер-лиги заняла 13-е место с 25 очками и сохранила прописку в высшем дивизионе на следующий год. 56-летний Рашид Рахимов работал в башкирском клубе с октября 2020 года по начало апреля 2021 года, под его руководством команда в 19 матчах одержала 7 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Сменивший Рахимова Алексей Стукалов в 6 матчах во главе "Уфы" набрал 11 очков (+3=2-1).
Беленов: ключевой момент сезона для "Уфы" - отставка Рахимова. Он не уважал игроков, вообще здесь никого не уважал
Голкипер "Уфы" Александр Беленов рассказал об отношении экс-главного тренера команды Рашида Рахимова к футболистам.
Фото: ФК "Уфа"
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