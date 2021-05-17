Защитник "Уфы" Никитин: Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пусть работает ТВ-экспертом

Защитник "Уфы" Алексей Никитин после завершения сезона РПЛ раскритиковал бывшего главного тренера уфимцев Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Уфа"
"Неоднозначный сезон, плохой по результату. Но концовка была хорошей. Надеемся, что перенесём её на следующий сезон.

Что изменил Стукалов? Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом. В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на ТВ экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми", - цитирует Никитина Gorobzor.ru

"Уфа" по итогам сезона-2020/2021 Российской премьер-лиги заняла 13-е место с 25 очками и сохранила прописку в высшем дивизионе на следующий год. 56-летний Рашид Рахимов работал в башкирском клубе с октября 2020 года по начало апреля 2021 года, под его руководством команда в 19 матчах одержала 7 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Сменивший Рахимова Алексей Стукалов в 6 матчах во главе "Уфы" набрал 11 очков (+3=2-1).

Защитник "Уфы" Алексей Никитин в завершившимся сезоне РПЛ провел 23 матча и отметился одной желтой карточкой. Всего за "Уфу" у него 109 матчей, два забитых мяча и две голевых передачи.

"Уфа" оказалась сильнее тульского "Арсенала" в матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги. В дебюте встречи полузащитник уфимской команды Олег Иванов открыл счет. На 33-й минуте нападающий "оружейников" Эванс Кангва восстановил паритет. В концовке первого тайма защитник "Арсенала" Максим Беляев срезал мяч в свои ворота. Туляки заканчивали матч вдесятером - прямую красную карточку на 52-й минуте получил Гия Григалава.

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Теги: УФА Рахимов Никитин
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