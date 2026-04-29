Как сообщает "РБ Спорт", одним из вариантов является наставник "Шинника" Артём Булойчик.
По информации источника, белорусский специалист находится в числе потенциальных претендентов на пост главного тренера "Акрона" в случае ухода Заура Тедеева. При этом до предметных переговоров между сторонами дело пока не дошло.
"Акрон" с 27 очками в копилке идёт на десятой строчке в чемпионате России за три тура до конца сезона.
Стало известно, кто может возглавить "Акрон" вместо Тедеева - источник
"Акрон" рассматривает возможные изменения на тренерском мостике и уже формирует шорт-лист кандидатов.
Фото: ФК "Акрон"