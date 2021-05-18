По сведениям, в трансфере 24-летнего россиянина заинтересованы "Урал", "Ростов", тульский "Арсенал" и дебютант Премьер-лиги "Нижний Новгород".
Права на футболиста принадлежат московскому "Спартаку", прошлый сезон футболист провел на правах аренды за "Ахмат", в котором за 24 матча отличился три раза и дважды ассистировал партнерам.
Контракт Мелкадзе со "Спартаком" истекает летом следующего года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
Источник: "СЭ".
Источник: четыре клуба РПЛ интересуются Мелкадзе
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги.
Фото: ФК "Ахмат"
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