Гусев отметил, что Рондон не соответствует уровню ЦСКА. По его словам, московский клуб поступил правильно, отказавшись продлевать сотрудничество с венесуэльским нападающим.
"Я считаю, что держать такого иностранца, как Рондон, не нужно. Сейчас в ЦСКА должен быть иностранный нападающий уровня Вагнера, Думбии, Мусы. Поэтому продлевать аренду Рондона еще на сезон, я не вижу смысла.
Если есть свои игроки плюс-минус уровня Рондона, то лучше всего использовать их. Рондон где-то выручал, забивал важные голы, но мое мнение, что его уровень - это не уровень ЦСКА", - сказал Гусев.
Напомним, ранее стало известно, что Рондон, пополнивший состав ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Далянь Про", покинул московский клуб. "Армейцы" не стали предлагать ему полноценный контракт, также они отказались от продления аренды.
Источник: Metaratings
ЦСКА объявил об уходе Рондона
Гусев: Рондон не соответствует уровню ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев высказался о решении "армейцев" не предлагать полноценный контракт форварду Саломону Рондону, выступавшему в команде на правах аренды.
Фото: РПЛ
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