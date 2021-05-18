Терюшков: переговоров с ЦСКА по Лантратову не ведем

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о будущем вратаря "Химок" Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"
"Я еще в середине сезона говорил, что Илья Лантратов – будущий первый номер нашей сборной. Но пока что мы никаких переговоров с ЦСКА и другими клубами относительно него не ведем. Он основной игрок, мы не рассматриваем вариант его продажи. Безусловно, нам приятно, но он игрок "Химок", на ближайший год уж точно. Раздать команду не сложно. Мы должны сначала воспитать достойного второго номера, а Илья внес достойный вклад в наше выступление и успех. Если предложение будет, мы будем отталкиваться от нашего желания и желания самого Лантратова.

С самим Ильей я ещё не общался. Мы увиделись на праздновании по поводу конца сезона, а сейчас ребята улетели в отпуск", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вратарь "Химок" Илья Лантратов близок к переходу в ЦСКА.25-летний Лантратов будет выкуплен московским клубом, но следующий сезон проведет на правах аренды за свой нынешний в клуб.

Сообщается, что такое решение может быть принято из-за того, что действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить игровую карьеру после следующего сезона. В тот момент у него закончится контракт с командой и он рассматривает возможность ухода.

Вратарь "Химок" Илья Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. В сезоне 2020/2021 он провел за "Химки" 30 матчей в РПЛ, в 11 играх он не пропустил ни одного мяча. Всего за "красно-черных" он сыграл в 48 матчах, в 19 встречах отстоял на ноль.

Контракт Лантратова с "Химками" заканчивается 30 июня 2023 года. Профильный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голкипера в 1,2 млн евро.

Источник: вратарь "Химок" Лантратов перейдет в ЦСКА. Акинфеев может завершить карьеру через год

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Теги: Химки Лантратов ЦСКА Терюшков
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