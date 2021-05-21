Источник: Витория получит лишь 50% оставшейся зарплаты в случае увольнения из "Спартака"

Стали известны подробности контракта тренера Руя Витории и "Спартака".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, весь тренерский штаб Витории во время работы в московском клубе будет получать 3,5 млн евро. Нет сведений, какую часть от этой суммы будет получать сам наставник.

В случае, если "Спартак" решит уволить тренера по ходу контракта, то он заплатит Витории лишь 50% оставшейся зарплаты, а не 100%.

Напомним, Витория должен сменить на посту главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, решившего не продлевать контракт. Выбор нового главного тренера заставил супругу владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарему Салихову выйти из совета директоров клуба, так как она выступала за приглашение Паулу Фонсеки.

Источник: "СЭ".

Супруга Федуна Зарема Салихова выходит из состава совета директоров "Спартака"

Источник: Салихова выступала за назначение Фонсеки на пост главного тренера "Спартака"

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Теги: Спартак Витория
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