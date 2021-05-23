По информации источника, спортивный департамент красно-белых согласовал вопрос по игрокам с руководством клуба. Было принято решение, что "Спартак" не заинтересован в услугах Смольникова и Кудряшова. Сообщается, что московский клуб прорабатывает другие варианты на позицию крайнего защитника.
Кудряшов в минувшем сезоне чемпионата Турции в составе "Антальяспора" провел 37 матчей, не отметившись результативными действиями. На счету Смольникова в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 23 матча в форме "Краснодара" и одна голевая передача.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Спартаку" предлагали Кудряшова и Смольникова
Кандидатуры российских защитников Игоря Смольникова и Федора Кудряшова были предложены московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Краснодар"
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