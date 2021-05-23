Дюпин высказался о возможном переходе в "Зенит"

Дюпин заявил, что его соглашение с "Рубином" действует еще два года. Вместе с тем он допустил, что может перейти в "Зенит", если петербуржцы проявят к нему интерес, а руководство казанского клуба будет готово осуществить трансфер.
"У меня контракт с "Рубином" еще два года. Интерес "Зенита"? Если руководство "Рубина" подойдет с разговором об уходе, будем говорить. Я понимаю политику клуба", - сказал Дюпин.
Отметим, что Дюпин выступает за "Рубин" с 2019 года. Он перешел в казанский клуб из "Анжи".
Источник: Чемпионат
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Фото: "Рубин"
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