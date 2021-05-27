"Мухин - мобильный, цепкий игрок. Надо немножко поаккуратнее ему в борьбу вступать, чтобы карточки не получать. Это и минус, и одновременно плюс. Не знаю, этот переход в ЦСКА даст ему импульс или нет. Но он решение свое принял", - заявил Черчесов.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Мухин провел 10 матчей в составе "Локомотива", не отметившись результативными действиями, и получил 5 желтых карточек. Сообщалось, что ЦСКА заплатит за футболиста сборной России 15 млн рублей, прописанные в его контракте в качестве отступных.
Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник опроверг уход Мухина в ЦСКА.
С 22 по 31 мая сборная России проводит сбор в Австрии. Затем национальная команда сыграет два товарищеских матча - против Польши и Болгарии.
Источник: Eurostavka
Плутник: на настоящий момент Мухин не перешел в ЦСКА
Черчесов подтвердил переход Мухина в ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что полузащитник "Локомотива" Максим Мухин стал игроком ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
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