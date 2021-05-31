29-летний форвард ЦСКА Антон Заболотный будет получать по контракту с новым клубом около 1 млн 200 тыс. евро в год, сообщают СМИ.
По данным источника, в "Сочи" нападающий зарабатывал приблизительно 1 миллион евро в год, а на переговорах о продлении соглашения получил предложение снизить заработную плату до 500 тысяч евро в год. Также сообщается, что по схожему сценарию идут переговоры "Сочи" со словенским центральным защитником Михой Мевлей, а "Краснодар" предложил Заболотному финансовые условия, сопоставимые с условиями ЦСКА.
Ранее стало известно, что срок контракта Заболотного с красно-синими составит 3 года.
Источник: "РБ Спорт"
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Официально: Заболотный подписал контракт с ЦСКА
Источник: в "Сочи" хотели понизить Заболотному зарплату, ЦСКА предложил больше прежней
Нападающий Антон Заболотный перешел в ЦСКА с повышением заработной платы, руководство "Сочи" предлагало понижение.
Фото: РПЛ
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