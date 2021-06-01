Червиченко отметил, что "Спартак" вряд ли будет претендовать на чемпионство в следующем сезоне. По его словам, у "красно-белых" есть существенные кадровые проблемы.
"У Боярского с Заремой сейчас идет некий троллинг друг друга. Это разогревает публику перед началом сезона. Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы "Спартак" мог претендовать на чемпионство. У команды есть только нападение и вратарь. Во всех остальных линиях есть проблемы", - сказал Червиченко.
Напомним, ранее народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что "Спартак" не станет чемпионом в следующем сезоне. Отметим, что в предстоящем сезоне, в 2022 году, будет отмечаться столетие "Спартака".
Источник: Спорт-Экспресс
Червиченко: пока не вижу предпосылок для того, чтобы "Спартак" претендовал на чемпионство
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил на слова Михаила Боярского о том, что "красно-белые" не смогут стать чемпионами в следующем сезоне.
Фото: YouTube-канал Глеба Чернявского
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