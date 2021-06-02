Как сообщает источник, готовиться к новому сезону 20-летний хавбек будет в составе Спартака-2".
Полузащитник Остон Урунов перешел в состав "Спартака" летом прошлого года из "Уфы" за 1 млн евро. Он подписал контракт с "красно-белыми" до 30 июня 2025 года. За московский клуб он провел 9 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. В феврале 2021 год Урунов на правах аренды до конца сезона вернулся в "Уфу". За уфимский клуб у него 10 матчей и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. За сборную Узбекистана Остон Урунов провел 5 матчей, дебютировав в ней в июне 2019 года.
Источник: РБ Спорт
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Источник: Урунов начнет сборы со "Спартаком-2"
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов начнет сборы со второй командой "красно-белых".
Фото: "Getty Images"
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