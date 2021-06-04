- Я вижу проблему в том, что у народа в России просто нет денег. Вот говорят, что футболисты столько получают, а сами ничего не зарабатывают. Но мы же в рынке живем. Как мы тут можем платить меньше, чем там, чтобы кого-то купить? Но проблема в том, если футболист за рубежом получает большие деньги, то у них и билеты на футбол стоят по 40 евро. А у нас попробуй такие цены сделать, кто пойдет? А на хорошие места за 100 евро? За 8 тысяч кто пойдет? - передает слова Иванова Sport24.
В результате июньского пересчета цен на игроков аналитическим порталом Transfermarkt общая стоимость футболистов екатеринбургского "Урала" уменьшилась по сравнению с апрельским пересчетом на 3,1%. По состоянию на 15 апреля 2021 года суммарная цена игроков "шмелей" составляла 20,75 млн евро, по состоянию на 3 июня 2021 года эта сумма уменьшилась до 20,1 млн евро. "Урал" занимает 13 место в Российской премьер-лиге по стоимости состава.
Абильдгор вырос вдвое, Ларссон плюс 4 миллиона, Дриусси, Малком и Дзюба подешевели. Разбор изменений стоимости игроков
Григорий Иванов: проблема в том, что у народа в России просто нет денег. Кто пойдет на хорошие места за 8 тысяч?
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, в чем видит проблему российского футбола.
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!