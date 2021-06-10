Тедеско назвал имя самого большого профессионала в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто в его команде был самым большим профессионалом.
Фото: ФК "Спартак"
- Кто самый большой профессионал в "Спартаке"? О, я бы назвал всех. Но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала. Как-то спросил у меня после выходного: "Тренер, могу после занятия остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?" Отвечаю: "Нет, для отдыха не надо". - "Хорошо, понял". Через неделю снова: "Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?" - "Нет, Алекс, сегодня день после выходного". - "Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно". Это было смешно. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать, - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".


23-летний чешский полузащитник Алекс Крал перешел в "Спартак" из пражской "Славии" в сентябре 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне хавбек сборной Чехии провел за красно-белых 30 матчей во всех турнирах и отличился 5 результативными передачами. Всего на счету Крала в "Спартаке" 53 сыгранных встречи и 5 результативных передач.

Ранее появилась информация, что британский "Вест Хэм" приостановил переговоры со "Спартаком" по приобретению Крала.

СМИ: "Вест Хэм" приостановил переговоры со "Спартаком" по Кралу

Наставник "Вест Хэма" Мойес включил Крала в число 7 игроков, за которыми нужно следить на Евро-2020

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Теги: Спартак Крал Тедеско
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