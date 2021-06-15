"Внезапное увольнение Олича - это не в духе ЦСКА. Очень неожиданно. Был целый месяц, сегодня команда выходит из отпуска, а главного тренера нет. Решение, которое явно неожиданное для всех, даже для самого Олича", - сказал Широков.
Напомним, что о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Ивицей Оличем армейский клуб объявил вчера, 15 июня. Олич проработал главным тренером ЦСКА менее трех месяцев. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "армейцы" финишировали на шестой строчке турнирной таблицы и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий, который ранее выступал за красно-синих в качестве игрока.
На первом предсезонном сборе, который состоится с 16 по 28 июня, ЦСКА планирует провести два товарищеских матча. Спарринг-партнерами "красно-синих" станут австрийские "Винер-Нойштадт" (23 июня, 18:30 мск) и КСВ 1919 (27 июня, 19:00 мск).
Роман Широков провел в составе ЦСКА 9 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал одну голевую передачу.
Источник: Sport24
Ивица Олич покинул ЦСКА. Исполняющим обязанности станет Алексей Березуцкий
Широков: внезапное увольнение Олича - это не в духе ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал отставку Ивицы Олича с поста главного тренера "армейцев".
Фото: Известия
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