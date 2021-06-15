Широков: внезапное увольнение Олича - это не в духе ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал отставку Ивицы Олича с поста главного тренера "армейцев".
Фото: Известия
"Внезапное увольнение Олича - это не в духе ЦСКА. Очень неожиданно. Был целый месяц, сегодня команда выходит из отпуска, а главного тренера нет. Решение, которое явно неожиданное для всех, даже для самого Олича", - сказал Широков.

Напомним, что о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Ивицей Оличем армейский клуб объявил вчера, 15 июня. Олич проработал главным тренером ЦСКА менее трех месяцев. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "армейцы" финишировали на шестой строчке турнирной таблицы и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий, который ранее выступал за красно-синих в качестве игрока.

На первом предсезонном сборе, который состоится с 16 по 28 июня, ЦСКА планирует провести два товарищеских матча. Спарринг-партнерами "красно-синих" станут австрийские "Винер-Нойштадт" (23 июня, 18:30 мск) и КСВ 1919 (27 июня, 19:00 мск).

Роман Широков провел в составе ЦСКА 9 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал одну голевую передачу.

Источник: Sport24

Ивица Олич покинул ЦСКА. Исполняющим обязанности станет Алексей Березуцкий

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Теги: Широков Олич ЦСКА
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