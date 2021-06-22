Медиадиректор "Спартака" высказался о телеграм-канале Заремы Салиховой

— Я не читаю Telegram-канал Заремы. Я на нее не подписан. Вот и все, — цитирует Фетисова "СЭ".
Напомним, Зарема Салихова в своем телеграм-канале нередко публиковала посты, которые связаны с деятельностью Фетисова.
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Глава департамента "Спартака" по связам с общественностью Антон Фетисов признался, что не читает телеграм-канал Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Спартак"
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