Отметим, ранее СМИ сообщили, что представитель Айртона контактирует с "Наполи" и изучает возможность перехода игрока.
Как сообщил директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов, клуб не получал предложения от "Наполи" по трансферу Айртона.
"Предложения по Айртону от "Наполи" не получали", - сказал Фетисов.
Напомним, что Айртон является игроком "Спартака" с 2019 года. Контракт 24-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sport24
В "Спартаке" заявили об отсутствии предложения от "Наполи" по Айртону
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе "Наполи" к защитнику Айртону.
Фото: "Спартак"
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