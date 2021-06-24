По сведениям, в тульском клубе заинтересованы в подписании контракта с 34-летним защитником, который сейчас находится в статусе свободного агента.
Последние два года Козлов отыграл за "Ростов". В минувшем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
На счету Козлова также 14 матчей за сборную России, в которых он заработал одну желтую карточку.
Transfermarkt
Источник: "Матч ТВ".
CМИ: "Арсенал" хочет подписать контракт с бывшим защитником сборной России Козловым
Российский защитник Алексей Козлов может стать игроком тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Ростов"
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