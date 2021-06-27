О переходе Дриусси сообщал продюсер и соведущий подкаста Moontower Soccer Лэндон Котэм у себя в твиттере.
"Это неправда. На данный момент он остается в "Зените", - сказал Берман.
Напомним, Себастьян Дриусси улетел в США 13 мая и пропустил два матча Российской Премьер-лиги. Ранее была информация, что в услугах Дриусси заинтересован клуб "Интер Майами".
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в текущем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. В петербургский клуб аргентинец перешел летом 2017 года из "Ривер Плейта" за 15 млн евро. Контракт Дриусси с "Зенитом" заканчивается 30 июня 2022 года.
Источник: "СЭ"
Агент Дриусси - о возможном переходе игрока в МЛС: на данный момент он остается в "Зените"
Эрнан Берман, агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о возможном переходе аргентинца в клуб МЛС "Остин".
Фото: ФК "Зенит"
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