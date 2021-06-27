Экс-игрок "Тамбова" Шляков: раньше думал, что лимит - это хорошо. Сейчас убежден, что он не нужен

Бывший защитник "Тамбова" Евгений Шляков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

Фото: ФК "Тамбов"