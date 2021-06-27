Экс-игрок "Тамбова" Шляков: раньше думал, что лимит - это хорошо. Сейчас убежден, что он не нужен

Бывший защитник "Тамбова" Евгений Шляков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.
Фото: ФК "Тамбов"
Напомним, недавно 29-летний игрок перешел в клуб "УТА Арад" из чемпионата Румынии. Шляков стал первым россиянином в этой лиге.

"Когда я играл в дубле в брянском "Динамо", мне казалось, что лимит - это очень хорошо, что он помогает таким ребятам, как я, пробиваться. Сейчас убежден, что он не нужен. Это не естественный отбор. Зачастую молодых игроков с паспортом РФ заставляют играть, хотя они не хотят или не могут. Очень расслабляет. Человек понимает, что он будет играть в любом случае", - сказал Шляков.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.

Евгений Шляков выступал за "Тамбов" с 2016 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел 16 матчей, отметившись одной результативной передачей. В состав "УТА Урад" 29-летний футболист перешел в январе 2021 года. За румынский клуб Шляков сыграл в 11 матчах и забил 1 гол.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Тамбов
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