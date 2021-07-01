Матчи Скрыть

Сделать ставку

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 2
СепсиЗавершен

Корниленко - о Пиняеве: пока у него все хорошо получается в "Крыльях". Им интересуются большие клубы РПЛ

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением об игре 16-летнего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в клубе.
Фото: РИА Новости
"Мы пригласили его на просмотр и знаем, что им интересуются большие российские клубы, как "Локомотив". Он был на стажировке в "Манчестер Юнайтед". Нам интересно посмотреть, как он будет развиваться не в привычной среде "Чертаново" со сверстниками, а уже во взрослой команде Премьер-Лиги. Пока все получается хорошо. Будем разговаривать с его агентом, искать лучшее решение, думать, какие у нас есть возможности для его аренды, приобретения или других вариантов", - цитирует Корниленко Metaratings.

Напомним, что Пиняев начинал заниматься футболом в академии московского "Локомотива". В систему "Чертаново" Сергей попал в 2015 году. В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги 16-летний нападающий принял участие в 30 матчах, отличившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

17 мая Пиняев в своем "Инстаграме" попрощался с "Чертаново". Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет "Локомотив".

Сергей Пиняев принял участие в четырех матчах "Крыльев Советов" на первом предсезонном сборе. Он забил по голу в играх против "Спартака" из Суботицы, "Пролетера", черногорской "Будучности" и сербского клуба "Раднички".

"Крылья Советов" первый официальный матч в РПЛ проведут 25 июля против "Ахмата". Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:30 мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Корниленко Пиняев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Карасёв остаётся на Евро. Только он тащит наших судей после "карточного" перфоманса Иванова
Марку Силва, которым интересовался ЦСКА, возглавил "Фулхэм"
Кудряшов - о своем будущем: моя семья хочет вернуться в Москву
Сборные Испании и Швейцарии не смогли провести тренировку на "Газпром Арене" из-за плохого состояния поля 6
Корниленко - о Пиняеве: пока у него все хорошо получается в "Крыльях". Им интересуются большие клубы РПЛ
"Прочел, поулыбался". Слуцкий - об информации о возможном возвращении в сборную России 3
СМИ: защитник ЦСКА Дивеев может перейти в "Болонью"
Корниленко: была задача сохранить не только Сергеева, а весь основной костяк. С ней мы справились
В "Пясте" подтвердили интерес "Зенита" к нападающему Шверчоку 10
Дубль Комличенко помог "Ростову" разгромить "Муру" в контрольном матче
Мостовой: цель "Зенита" - побеждать. Хочется в Лиге чемпионов выйти из группы и побороться в плей-офф 6
Источник: "Спартак" интересуется полузащитником "Бешикташа" Ляичем 5
"Краснодар" уступил румынскому "Сепси" в товарищеском матче
"Нижний Новгород" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Ткачука
СМИ: Сигурдссон может перейти из ЦСКА в "Химки" 10
Отец украинского нападающего Довбика: в российский чемпионат Артем точно не перейдет 16
На стадионе "Оренбурга" стартовали работы по увеличению количества зрительских мест
Зарема: предполагаю, что Урунов даже не знает свою зарплату. Наверняка перечисляют ее на карту Газизову 14
Источник: полузащитник "Спартака" Урунов отказался переходить в "Ференцварош" из-за низкой зарплаты 7
Агония "Спартака". Зарема уничтожает крутой медиадепартамент, а добить его клуб позвал Клейменова 9
"Ротор" усилился игроком "Шинника" Маляровым
Источник: между Гризманном и Мбаппе существует конфликт. Влиятельность Антуана в сборной Франции вызывает недовольство Килиана 3
Защитник Котин покинул ЦСКА
УЕФА допустил "Ювентус" к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 2
Кокорин опубликовал фото из тренажерного зала 3
Российский гонщик Мазепин: искренне надеюсь, что сборная Украины победит Англию 12
Вячеслав Грозный: в Украине футбол более развит, чем в России 6
Серхио Рамос близок к подписанию контракта с "ПСЖ"
Источник: на новом BMW Кокорина за месяц набралось штрафов более чем на 100 000 рублей 9
Источник: Кокорин в начале июня купил BMW M5 и Lamborghini Aventador Roadster с необычными номерами 20
Все новости
-