Корниленко - о Пиняеве: пока у него все хорошо получается в "Крыльях". Им интересуются большие клубы РПЛ

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением об игре 16-летнего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в клубе.

Фото: РИА Новости