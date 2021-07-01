"Мы пригласили его на просмотр и знаем, что им интересуются большие российские клубы, как "Локомотив". Он был на стажировке в "Манчестер Юнайтед". Нам интересно посмотреть, как он будет развиваться не в привычной среде "Чертаново" со сверстниками, а уже во взрослой команде Премьер-Лиги. Пока все получается хорошо. Будем разговаривать с его агентом, искать лучшее решение, думать, какие у нас есть возможности для его аренды, приобретения или других вариантов", - цитирует Корниленко Metaratings.
Напомним, что Пиняев начинал заниматься футболом в академии московского "Локомотива". В систему "Чертаново" Сергей попал в 2015 году. В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги 16-летний нападающий принял участие в 30 матчах, отличившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
17 мая Пиняев в своем "Инстаграме" попрощался с "Чертаново". Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет "Локомотив".
Сергей Пиняев принял участие в четырех матчах "Крыльев Советов" на первом предсезонном сборе. Он забил по голу в играх против "Спартака" из Суботицы, "Пролетера", черногорской "Будучности" и сербского клуба "Раднички".
"Крылья Советов" первый официальный матч в РПЛ проведут 25 июля против "Ахмата". Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:30 мск.
Корниленко - о Пиняеве: пока у него все хорошо получается в "Крыльях". Им интересуются большие клубы РПЛ
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением об игре 16-летнего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в клубе.
Фото: РИА Новости
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