Агент подтвердил информацию о том, что Камара интересуются в России. При этом он не стал называть клуб, претендующий на игрока. Цитрин лишь отметил, что это не московское "Динамо".
"Гленом интересуются многие клубы Европы, в том числе и Восточной. Могу лишь подтвердить, что у Камара есть предложения из России. Не могу назвать клуб. "Динамо"? Нет, это не они", - сказал агент.
Источник: Eurostavka
Агент Камара: у Глена есть предложение из России, но не от "Динамо"
Агент Ричард Цитрин, представляющий интересы хавбека "Рейнджерс" и сборной Финляндии Глена Камара, прокомментировал данные СМИ об интересе к игроку со стороны неназванного клуба РПЛ.
Фото: SNS Group
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