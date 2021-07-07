Агент Камара: у Глена есть предложение из России, но не от "Динамо"

Агент Ричард Цитрин, представляющий интересы хавбека "Рейнджерс" и сборной Финляндии Глена Камара, прокомментировал данные СМИ об интересе к игроку со стороны неназванного клуба РПЛ.

Фото: SNS Group