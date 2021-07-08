Чалов: когда Рондон пришел в ЦСКА, я понимал, что буду выходить со скамейки

По словам Чалова, он понимал, что не будет основным центрфорвардом ЦСКА, когда состав команды пополнил Рондон. При этом Федор сообщил, что стал намного больше работать с приходом конкурента в стан "армейцев". Также Чалов рассказал, чему научился у Рондона.
"Когда Рондон пришел в команду, я понимал, что буду выходить со скамейки. При этом знал, что у меня будет шанс и мне нужно его использовать. Мое дело — хорошо готовиться, тренироваться и ждать этого момента. Я в два раза больше работал, оставался после тренировок, с персональным коучем занимался. Делал всё, что от меня зависит. У Рондона научился хладнокровию в завершающей стадии атак", - сказал Чалов.
Напомним, что по окончании минувшего сезона Рондон покинул ЦСКА. Контракт игрока принадлежит китайскому "Далянь Про".
Источник: Чемпионат
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Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о второй половине прошлого сезона, когда за команду на правах аренды играл нападающий Саломон Рондон.
Фото: РПЛ
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