Вратарь "Краснодара" Сафонов избежал серьезной травмы в товарищеском матче с "Нюрнбергом"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов избежал серьезной травмы во время контрольной игры с "Нюрнбергом".

Фото: "Краснодар"