Напомним, что в середине первого тайма матча с "Нюрнбергом" Сафонов получил повреждение в результате столкновения с соперниками. Матвей сыграл на выходе в своей штрафной, в него врезались сразу несколько футболистов. Голкиперу потребовалась помощь медиков. Он смог вернуться в ворота, однако вскоре был заменен.
Как сообщает источник, Сафонов избежал серьезной травмы. Скорее всего, он успеет восстановиться к началу предстоящего розыгрыша российской Премьер-Лиги.
Отметим, что товарищеский матч "Нюрнберг" - "Краснодар" завершился со счетом 0:0.
Источник: Sport24
Вратарь "Краснодара" Сафонов избежал серьезной травмы в товарищеском матче с "Нюрнбергом"
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов избежал серьезной травмы во время контрольной игры с "Нюрнбергом".
Фото: "Краснодар"
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