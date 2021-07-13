Сообщается, что в настоящее время стороны ведут переговоры. По информации источника, итальянский клуб готов арендовать 23-летнего хорвата на один сезон, а затем выкупить игрока за 25 млн евро плюс бонусы (до 4 млн).
Отмечается, что ЦСКА по-прежнему хочет осуществить полноценный трансфер, минуя аренду.
Влашич защищает цвета "армейцев" с 2018 года. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2024-го. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек провел 26 матчей, отметившись в них 11 голами и 5 результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 млн евро.
Источник: Eurostavka
Источник: потенциальная сумма трансфера Влашича в "Милан" - 29 млн евро
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич и его представители рассчитывают завершить переход в "Милан" до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
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