Как сообщает источник, суммарно игрокам нижегородский клуб должен 120 млн рублей зарплаты за предыдущий сезон.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у "Нижнего Новгорода" серьезные финансовые трудности. За 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-лиги у дебютанта элитного дивизиона нет генерального спонсора. А из областного бюджета футбольному клубу было выделено чуть более 300 млн рублей, чего недостаточно для полноценного функционирования клуба.
"Нижний Новгород" напрямую пробился в Российскую Премьер-лигу с третьего места в ФНЛ, так как занявший второе место "Оренбург" не получил лицензию для участия в высшем дивизионе страны.
В 1-м туре РПЛ нижегородцы дома сыграют против "Сочи". Матч пройдет в понедельник, 26 июля, и начнется в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Нижний Новгород" должен игрокам 120 млн рублей за прошлый сезон
У новичка РПЛ "Нижнего Новгорода" существуют долги перед футболистами команды за прошлый сезон.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
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