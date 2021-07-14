- Сколько лет я бы еще хотел играть? Так далеко я не загадываю, учитывая, как сложились последние несколько лет. Местами казалось, что уже всё, надо заканчивать - здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Все меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону, - цитирует Васина Sport24.
32-летний центральный защитник ЦСКА Виктор Васин в последние сезоны получал мало игрового времени, много пропуская из-за травм. Если в сезоне-2017/2018 футболист провел 29 матчей в различных турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи, то в сезоне-2018/2019 на счету Васина лишь 6 матчей в Российской премьер-лиге, годом позже - 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в прошедшем сезоне - 17 матчей в разных турнирах и 2 голевых передачи. В чемпионате-2020/2021 Васин стабильно играл только с середины апреля - во второй половине весны он принял участие во всех пяти матчах РПЛ и полуфинальном поединке Кубка России.
Васин: за несколько месяцев до конца сезона думал заканчивать с футболом
Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о мыслях завершить карьеру действующего игрока по состоянию здоровья.
Фото: ПФК ЦСКА
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