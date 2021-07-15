По сведениям источника, стороны продолжают обсуждать условия потенциального перехода, но не столь активно, как несколькими днями ранее. Отмечается, что переговоры зашли в тупик.
"Милан" по-прежнему предлагает вариант с арендой Влашича на один год. Итальянский клуб хочет включить в соглашение пункт об обязательном выкупе игрока за 25 миллионов евро. При этом "Милан" готов заплатить еще около четырех миллионов евро в качестве бонусов. ЦСКА планирует осуществить полноценный трансфер без аренды и на более выгодных для себя условиях.
Источник: Eurostavka
Переговоры ЦСКА и "Милана" по Влашичу зашли в тупик
ЦСКА и "Милан" столкнулись со сложностями в переговорах по трансферу полузащитника "армейцев" Николы Влашича.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!