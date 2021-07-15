"До совершения сделки клуб не намерен комментировать слухи. Вместе с тем, Жилберто — качественный футболист, способный усилить многие команды", - цитирует Фетисова "Чемпионат".
Жилберто защищает цвета "Бенфики" с лета 2020 года. Его контракт с "орлами" рассчитан до 30 июня 2025-го. В минувшем сезоне чемпионата Португалии 28-летний бразилец провел 25 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость правого защитника в 3 млн евро.
Источник: "Спартак" интересуется защитником "Бенфики" Жилберто
Директор "Спартака": Жилберто - качественный футболист, способный усилить многие команды
Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на слухи, согласно которым красно-белые ведут переговоры о трансфере защитника "Бенфики" Жилберто.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!