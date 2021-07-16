Последним клубом 34-летнего игрока были самарские "Крылья Советов", которые он покинул этим летом в статусе свободного агента по истечении срока контракта.
Комбаров в 1993-2001 годах выступал за академию московского "Спартака", после чего попал в систему столичного "Динамо", в составе которого дебютировал в РПЛ. В 2010-м Дмитрий вернулся в стан красно-белых, с которыми стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. С 2019 года игрок защищал цвета "Крыльев Советов".
Также на счету Комбарова 47 матчей и 2 забитых мяча в футболке сборной России.
Источник: Sport24
СМИ: Дмитрий Комбаров решил завершить профессиональную карьеру
Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров принял решение о завершении профессиональной карьеры.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!