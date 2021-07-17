Валуев заявил, что лимит на легионеров следует оставить без изменений. По его словам, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах российского футбола - в частности, на развитии детских школ.
"Что касается лимита на легионеров, то мы с ним уже столько копий наломали. Конечно, хотелось бы, чтобы уклон был в сторону наших футболистов, однако мы не получим быстрого результата, если начнем использовать меньше легионеров. А в первое время так вовсе скатимся в еврокубках. Так что, думаю, лимит стоит оставить таким, какой он есть, и заниматься внутренними проблемами — детскими школами, отбором, обкатывать наших парней за рубежом и так далее", - заявил Валуев.
Источник: Sport24
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Валуев: лимит на легионеров стоит оставить таким, какой он есть
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: Sport24
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