- Нравится ли мне система, на которую может перейти чемпионат? Это шило на мыло. Всё должно решаться на уровне детско-юношеского футбола. Пока у нас не будет глобальных изменений в этой области, все эти швейцарские системы работать не будут. Они дадут косметический эффект, а трещины под штукатуркой как были, так и останутся, - передает слова Филимонова "РБ-Спорт".
РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление и подробную информацию о проекте масштабных реформ в российском футболе. В частности, предлагается изменить формат проведения чемпионата России. На смену гладкому двухкруговому турниру, который уже давно используется в нашем чемпионате, РФС предлагает формат "Юпитер-16", при котором на первом этапе каждый клуб сыграет не со всеми соперниками - 6 матчей с неравными по силам оппонентами будут исключены компьютером. В заявлении Российского футбольного союза эта система названа "швейцарской", хотя у швейцарской системы совершенно иной принцип формирования турнирного календаря.
У реформы РФС максимум сложности и минимум полезных последствий. Так РПЛ из кризиса не вывести
Филимонов: смена формата чемпионата даст косметический эффект, а трещины под штукатуркой как были, так и останутся
Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов прокомментировал новый формат чемпионата, на который предлагает перейти РФС.
Фото: РИА Новости
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