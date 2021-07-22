"Клубы всегда интересуются такими футболистами, как Беленов. Если получим какое-то предложение - будем смотреть. Пока мы их не получали", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Беленов является воспитанником белгородского футбола. Вратарь защищает цвета "Уфы" с зимы 2017 года. Контракт 34-летнего россиянина с клубом из Башкортостана рассчитан до декабря 2022-го. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги он провел 29 матчей, в которых пропустил 43 мяча, 7 раз голкиперу удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беленова в 1,2 млн евро.
Газизов прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к Беленову
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на слухи об интересе санкт-петербургского "Зенита" к голкиперу Александру Беленову.
Фото: ФК "Уфа"
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