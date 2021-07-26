Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат
П1 4.4X 3.15П2 2.03

Шварц призвал не искать виновных в неудачном выступлении сборной России на Евро-2020

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.
Фото: "Динамо"
Напомним, что на Евро сборная России проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0). Команда, игравшая на турнире под руководством Станислава Черчесова, заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф. После Евро Черчесов ушел в отставку, на должность наставника сборной назначили Валерия Карпина, также тренирующего "Ростов".

Шварц в своем комментарии заявил, что, анализируя неудачное выступление сборной России на Евро, не нужно искать виновных. По его словам, должен быть комплексный подход к решению проблем.

"Победа над финнами была абсолютно заслуженной. В первом тайме в Дании были очень хорошие моменты — вы могли повести в счете, но не удалось. Наверняка все в России надеялись на лучшее выступление.

Если делать выводы, не стоит рубить сплеча и говорить о конкретных людях, которые должны понести за это ответственность. Нужно подходить комплексно", - сказал Шварц.

Источник: Sport24

Шварц рассказал, в каких компонентах нужно прибавить Захаряну

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Шварц Динамо Сборная России Евро-2020
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Дюков: на пост главного тренера сборной мы рассматривали несколько кандидатов, в том числе иностранцев
Карпин рассказал, кто войдет в его тренерский штаб в сборной России 1
"Мои личные отношения не могут повлиять на сборную". Карпин - о ситуации с Дзюбой 3
Травматичность Урунова, Газизов, невыплата премий и крутость Рахимова. Поговорили с бывшим реабилитологом "Уфы" 1 эксклюзив
Карпин: сомнения были, вытяну ли я эмоционально эту ношу. Совмещение – не самое хорошее решение
Карпин: было сложно принять предложение РФС. Решал я не один 7
"Он будет совмещать работу в клубе и сборной". "Ростов" сравнил Карпина с Лобановским и Романцевым 2
Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к назначению Карпина главным тренером сборной
Экс-реабилитолог "Уфы" — о критике Рахимова игроками: возможно, когда он кричал, нужно было переварить это и сделать выводы эксклюзив
Экс-реабилитолог "Уфы" — о травматичности Урунова: мы его заставляли, чтобы он хоть что-то делал. Не было самоотдачи эксклюзив
Официально: Карпин - главный тренер сборной России. Он подписал контракт с РФС 10
Борис Игнатьев: несмотря на поражение, «Спартак» в первом туре показал очень хорошую игру 5 эксклюзив
Березуцкий оценил игру Дзагоева в матче с "Уфой" 1
Осинькин прокомментировал поражение "Крыльев" от "Ахмата"
Талалаев: "Ахмат" превзошел "Крылья" по ударам и по возможностям забить
Шварц призвал не искать виновных в неудачном выступлении сборной России на Евро-2020 3
Жамалетдинов не против вернуться в ЦСКА 2
Заболотный: нынешний ЦСКА способен на многое 24
Шварц рассказал, в каких компонентах нужно прибавить Захаряну 1
"Уфа" обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота ЦСКА 10
Шварц назвал любимое русское слово 1
Сафонов проводит каждый третий матч в РПЛ "на ноль"
Швец получил повреждение в игре с "Крыльями Советов"
Акинфеев поздравил Березуцкого с победой в дебютном матче у руля ЦСКА 4
Шварц о судействе в России: судьи в топ-лигах способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее 1
Глава Самарской области высказался о посещаемости матча "Крылья Советов" - "Спартак" 1
Березуцкий рассказал, когда восстановится Влашич 3
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Стукалов: ЦСКА за счет замен освежил игру во втором тайме
Березуцкий: игроки ЦСКА нервничали в первом тайме матча с "Уфой" 3
Все новости
-