Шварц призвал не искать виновных в неудачном выступлении сборной России на Евро-2020

Напомним, что на Евро сборная России проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0). Команда, игравшая на турнире под руководством Станислава Черчесова, заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф. После Евро Черчесов ушел в отставку, на должность наставника сборной назначили Валерия Карпина, также тренирующего "Ростов".
Шварц в своем комментарии заявил, что, анализируя неудачное выступление сборной России на Евро, не нужно искать виновных. По его словам, должен быть комплексный подход к решению проблем.
"Победа над финнами была абсолютно заслуженной. В первом тайме в Дании были очень хорошие моменты — вы могли повести в счете, но не удалось. Наверняка все в России надеялись на лучшее выступление.
Если делать выводы, не стоит рубить сплеча и говорить о конкретных людях, которые должны понести за это ответственность. Нужно подходить комплексно", - сказал Шварц.
Источник: Sport24
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Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.
Фото: "Динамо"
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